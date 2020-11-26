"Будет дружеская встреча": Тихановська заявила, что планирует визит в Украину

26 ноября, 2020, 16:26

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует в ближайшее время приехать в Украину

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

«Я хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Украина присоединилась к европейским санкциям, не признала легитимность Лукашенко. К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем", - отметила Тихановская.

Она добавила, что контакты происходят с главой МИД Дмитрием Кулебой.

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На вопрос, выдвигает ли Украина условия для встречи, она ответила: "Нет, условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча".

2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификаций выборов президента ЕС ввел санкции против 40 чиновников Беларуси. Но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

5 ноября Европейский Союз официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 функционеров его режима