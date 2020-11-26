"Будет дружеская встреча": Тихановська заявила, что планирует визит в Украину
Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.
«Я хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Украина присоединилась к европейским санкциям, не признала легитимность Лукашенко. К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем", - отметила Тихановская.
Она добавила, что контакты происходят с главой МИД Дмитрием Кулебой.
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На вопрос, выдвигает ли Украина условия для встречи, она ответила: "Нет, условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча".
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