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Espreso.tvОбщество"Будет дружеская встреча": Тихановська заявила, что планирует визит в Украину

"Будет дружеская встреча": Тихановська заявила, что планирует визит в Украину


фото: reuters
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует в ближайшее время приехать в Украину

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

«Я хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Украина присоединилась к европейским санкциям, не признала легитимность Лукашенко. К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем", - отметила Тихановская.

Она добавила, что контакты происходят с главой МИД Дмитрием Кулебой.

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На вопрос, выдвигает ли Украина условия для встречи, она ответила: "Нет, условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча".

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