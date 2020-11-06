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Espreso.tvОбществоЕС ввел персональные санкции против Лукашенко

ЕС ввел персональные санкции против Лукашенко

Европейский Союз в четверг официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 функционеров его режима

Соответствующее решение в пятницу опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

Как известно, 2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификаций выборов президента ЕС ввел санкции против 40 чиновников Беларуси. Но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС сначала решил не наказывать персонально Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога. Однако уже 12 октября согласился ввести санкции против Лукашенко.

Кроме самого Лукашенко, ЕС добавил в санкционный список его сына Виктора, главу его администрации Игоря Сергеенко, прессекретар Наталью Эйсмонт, главу КГБ Ивана Тертеля, главу Следственного комитета Ивана Носкевича, главу Конституционного суда Петра Миклашевича.

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