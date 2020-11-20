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Espreso.tvОбществоУкраина и еще шесть стран ввели санкции против Беларуси

Украина и еще шесть стран ввели санкции против Беларуси


фото: gettyimages
Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против властей Беларуси из-за фальсификации выборов и нарушений прав человека

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель, сообщает пресс-служба Европарламента.

Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека.

Так, санкции ввели: Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Также, Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против белорусских чиновников. В него добавили 28 человек, которым запрещен въезд в страны Балтии.

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