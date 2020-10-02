Санкции ЕС против Беларуси вступили в силу

2 октября, 2020, 16:16

Европейский союз ввел в действие санкции против чиновников и власти Беларуси, в списке находятся 40 человек

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает РБК-Украина.

В список не вошел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, поскольку Брюссель намерен продолжать диалог с Минском.

"Мы ввели в действие сегодня черный список (против Беларуси, - ред.) на 40 имен", - отметил Мишель.

Великобритания и Канада ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и ряда чиновников за нарушения прав человека в стране.