Санкции ЕС против Беларуси вступили в силу
2 октября, 2020, 16:16
Европейский союз ввел в действие санкции против чиновников и власти Беларуси, в списке находятся 40 человек
Об этом на пресс-конференции заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает РБК-Украина.
В список не вошел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, поскольку Брюссель намерен продолжать диалог с Минском.
"Мы ввели в действие сегодня черный список (против Беларуси, - ред.) на 40 имен", - отметил Мишель.
- Великобритания и Канада ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и ряда чиновников за нарушения прав человека в стране.
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