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Espreso.tvОбществоСанкции ЕС против Беларуси вступили в силу

Санкции ЕС против Беларуси вступили в силу


фото: gettyimages
Европейский союз ввел в действие санкции против чиновников и власти Беларуси, в списке находятся 40 человек

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает РБК-Украина.

В список не вошел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, поскольку Брюссель намерен продолжать диалог с Минском.

"Мы ввели в действие сегодня черный список (против Беларуси, - ред.) на 40 имен", - отметил Мишель.

  • Великобритания и Канада ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и ряда чиновников за нарушения прав человека в стране.

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