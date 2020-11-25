"Боруссия" - "Шахтер": составы команд на матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Ранее менхенгладбахской клуб дважды играл против "Динамо" в 2012 году. Тогда киевляне победили немцев со счетом 3:1, а в ответном матче проиграли 1:2.
Лига чемпионов
4-й тур
25 ноября
Группа B
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Шахтер" (Украина)
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Марлос, Соломон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Трубин, Сиприано, Витао, Болбат, Маркос Антонио, Майкон, Судаков, Фернандо
"Боруссия М": Зоммер - Лайнер, Гинтер, Ельведи, Вендт - Крамер, Нойхаус - Лазаро, Штиндль, Тюрам - Эмболо
Менхенгладбах, стадион "Боруссия-Парк"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
- Напомним, 3 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что команда после разгромного поражения 0:6 в Лиге чемпионов от менхенгладбахской "Боруссии" чувствует себя униженной.
- 24 ноября тренерский штаб донецкого "Шахтера" определился с заявкой на матч 4-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии".
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