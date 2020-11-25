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Espreso.tvСпорт"Боруссия" - "Шахтер": составы команд на матч Лиги чемпионов

"Боруссия" - "Шахтер": составы команд на матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 25 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против менхенгладбахской "Боруссии"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Шахтер" и "Боруссия" второй раз встретятся на футбольном поле. В 3-м туре Лиги чемпионов немцы разбили украинцев со счетом 0:6 в Киеве.

Ранее менхенгладбахской клуб дважды играл против "Динамо" в 2012 году. Тогда киевляне победили немцев со счетом 3:1, а в ответном матче проиграли 1:2.

Лига чемпионов

4-й тур

25 ноября

Группа B

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Шахтер" (Украина)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Трубин, Сиприано, Витао, Болбат, Маркос Антонио, Майкон, Судаков, Фернандо

"Боруссия М": Зоммер - Лайнер, Гинтер, Ельведи, Вендт - Крамер, Нойхаус - Лазаро, Штиндль, Тюрам - Эмболо

Менхенгладбах, стадион "Боруссия-Парк"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

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