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Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" определился с составом на следующий матч Лиги чемпионов

Тренер "Шахтера" определился с составом на следующий матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Тренерский штаб донецкого "Шахтера" определился с заявкой на матч 4-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии"

Об этом сообщает официальный twitter "Шахтера".

В заявку "Шахтера" на матч против "Боруссии" попали 20 футболистов. В список попали защитники Давит Хочолава, Виктор Корниенко и Исмаили, а также полузащитники Евгений Коноплянка, Дентиньо и Тайсон.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" - "Шахтер" состоится завтра, 25 ноября, в Менхенгладбахе. Начало в 19:55

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Вита, Болбат, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков

Нападающие: Мораес, Фернандо

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