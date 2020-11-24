Тренер "Шахтера" определился с составом на следующий матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный twitter "Шахтера".
В заявку "Шахтера" на матч против "Боруссии" попали 20 футболистов. В список попали защитники Давит Хочолава, Виктор Корниенко и Исмаили, а также полузащитники Евгений Коноплянка, Дентиньо и Тайсон.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" - "Шахтер" состоится завтра, 25 ноября, в Менхенгладбахе. Начало в 19:55
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Вита, Болбат, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков
Нападающие: Мораес, Фернандо
FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 24, 2020
- Напомним, 21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию" .
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