Тренер "Шахтера" определился с составом на следующий матч Лиги чемпионов

24 ноября, 2020, 16:46

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" определился с заявкой на матч 4-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии"

Об этом сообщает официальный twitter "Шахтера".

В заявку "Шахтера" на матч против "Боруссии" попали 20 футболистов. В список попали защитники Давит Хочолава, Виктор Корниенко и Исмаили, а также полузащитники Евгений Коноплянка, Дентиньо и Тайсон.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" - "Шахтер" состоится завтра, 25 ноября, в Менхенгладбахе. Начало в 19:55

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Вита, Болбат, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков

Нападающие: Мораес, Фернандо

FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 24, 2020

Напомним, 21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию" .

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