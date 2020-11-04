Грязное, ужасное пятно на нашей команде, - тренер "Шахтера" Каштру о поражении от "Боруссии"

4 ноября, 2020, 08:28

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что команда после разгромного поражения 0:6 в Лиге чемпионов от менхенгладбахской "Боруссии" чувствует себя униженной

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По словам Каштру, ему стыдно за то, как выглядела его команда в игре против немецкого клуба.

"Мы после сегодняшней игры чувствовали себя полностью униженными. Если посмотреть первый тайм, то у нас даже не было ни одного фола. Не хватало агрессивности, не было ничего - мы ни разу не смогли обыграть, также были полностью импотентными в нашем оборонном процессе. Соперники проходили куда хотели, открывали любые зоны, совершали атаки", - констатировал Каштру.

Он отметил, что ни один из предыдущих матчей не предвещал такого провала.

"Больно потому, что произошло это поражение очень неожиданно. В принципе, это тот же состав, та же команда, что играла с "Реалом" и проявила себя прекрасно как в атаке, так и в обороне. Это почти тот же состав, что играл с "Интером" - там мы показали себя очень достойно в обороне. Когда происходит такое, как сегодня, это оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде", - сказал Каштру.

Напомним, 3 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6 .

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