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Espreso.tvСпорт"Шахтер" пропустил 6 голов и опозорился в Лиге чемпионов

"Шахтер" пропустил 6 голов и опозорился в Лиге чемпионов


фото: shakhtar.com
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Киеве на НСК "Олимпийском". Счет был открыт на 8-й минуте - отличился Алассан Плеа, позже француз забил еще дважды и оформил хет-трик.

На 26-й минуте Валерий Бондарь переправил мяч в сетку собственных ворот. За менхенгладбахскую "Боруссию" кроме Плеа, сегодня отличились Ларс Штиндль и Рами Бенсебаини.

После поражения 0:6 донецкий "Шахтер" опустился на второе место в группе B и имеет в своем активе 4 очка. Квартет возглавляет "Боруссия". "Интер", который имеет 2 балла, и "Реал", в активе которого всего 1 пункт, свой матч сыграют в 22:00.

В 4-м туре Лиги чемпионов команды сыграют в Менхенгладбахе. Матч состоится 25 ноября. Начало в 19:55.

Лига чемпионов

3-й тур

3 ноября

Группа B

"Шахтер" (Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 0:6

Голы: Плеа, 8, 26, 79, Бондарь, 17 (авт.), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65

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