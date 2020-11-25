"Боруссия" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
25 ноября, 2020, 08:10
Сегодня, 25 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против менхенгладбахской "Боруссии"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" и "Боруссия" второй раз встретятся на футбольном поле. В 3-м туре Лиги чемпионов немцы разбили Украинская со счетом 0: 6 в Киеве.
Ранее менхенгладбахской клуб дважды играл против "Динамо" в 2012 году. Тогда киевляне победили немцев со счетом 3: 1, а в ответном матче проиграли 1: 2.
Лига чемпионов
4-й тур
25 ноября
Группа B
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Шахтер" (Украина)
Менхенгладбах, стадион "Боруссия-Парк"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
- Напомним, 3 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0: 6 .
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что команда после разгромного поражения 0: 6 в Лиге чемпионов от менхенгладбахской "Боруссии" чувствует себя униженной .
- 24 ноября тренерский штаб донецкого "Шахтера" определился с заявкой на матч 4-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" .
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