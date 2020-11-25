"Боруссия" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

25 ноября, 2020, 08:10

Сегодня, 25 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против менхенгладбахской "Боруссии"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" и "Боруссия" второй раз встретятся на футбольном поле. В 3-м туре Лиги чемпионов немцы разбили Украинская со счетом 0: 6 в Киеве.

Ранее менхенгладбахской клуб дважды играл против "Динамо" в 2012 году. Тогда киевляне победили немцев со счетом 3: 1, а в ответном матче проиграли 1: 2.

Лига чемпионов

4-й тур

25 ноября

Группа B

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Шахтер" (Украина)

Менхенгладбах, стадион "Боруссия-Парк"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb