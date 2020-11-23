Тренера "Ворсклы" Максимова признали лучшим в УПЛ
23 ноября, 2020, 13:40
Юрий Максимов признан лучшим тренером 10-го тура Украинской Премьер-лиги
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .
Максимов получил от Всеукраинского объединения тренеров по футболу средний балл 4,8 из 5 возможных, что является лучшим показателем среди специалистов в 10-м туре УПЛ.
51-летний Юрий Максимов возглавил "Ворсклу" в ноябре 2019-го года. Под его руководством команда провела 32 матча, получила 15 побед, 9 раз сыграла вничью и 8 проиграла. В прошлом сезоне полтавчане вышли в финал Кубка Украины.
- Напомним, 21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Ингулец" .
- Также в субботу "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию".
- 22 ноября "Десна" на своем поле неожиданно уступила "Львову" .
- Между тем, "Ворскла" в Полтаве победила "Колос" и закрепилась на 3-й позиции в УПЛ .
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