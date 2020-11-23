Тренера "Ворсклы" Максимова признали лучшим в УПЛ

Максимов получил от Всеукраинского объединения тренеров по футболу средний балл 4,8 из 5 возможных, что является лучшим показателем среди специалистов в 10-м туре УПЛ.

51-летний Юрий Максимов возглавил "Ворсклу" в ноябре 2019-го года. Под его руководством команда провела 32 матча, получила 15 побед, 9 раз сыграла вничью и 8 проиграла. В прошлом сезоне полтавчане вышли в финал Кубка Украины.

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