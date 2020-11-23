 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТренера "Ворсклы" Максимова признали лучшим в УПЛ

Тренера "Ворсклы" Максимова признали лучшим в УПЛ


фото: vorskla.com.ua
Юрий Максимов признан лучшим тренером 10-го тура Украинской Премьер-лиги
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

Максимов получил от Всеукраинского объединения тренеров по футболу средний балл 4,8 из 5 возможных, что является лучшим показателем среди специалистов в 10-м туре УПЛ.

51-летний Юрий Максимов возглавил "Ворсклу" в ноябре 2019-го года. Под его руководством команда провела 32 матча, получила 15 побед, 9 раз сыграла вничью и 8 проиграла. В прошлом сезоне полтавчане вышли в финал Кубка Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать