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Espreso.tvСпортТайсон дал совет обидчику Ломаченко Лопесу

Тайсон дал совет обидчику Ломаченко Лопесу


фото: Getty Images
Легендарный американский боксер Майк Тайсон дал совет Теофимо Лопесу, который победил Василия Ломаченко

Об этом сообщает CompuBox.

Майк Тайсон считает, что Теофимо Лопес должен ценить этот момент, ведь он стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Я советую Теофимо быть благодарным и ценить момент, ведь это быстро проходит. Это заканчивается очень быстро, я знаю это по себе. Так что цени эти моменты, парень", - сказал Тайсон.

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