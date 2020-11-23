Тайсон дал совет обидчику Ломаченко Лопесу

23 ноября, 2020, 16:40

Легендарный американский боксер Майк Тайсон дал совет Теофимо Лопесу, который победил Василия Ломаченко

Об этом сообщает CompuBox.

Майк Тайсон считает, что Теофимо Лопес должен ценить этот момент, ведь он стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Я советую Теофимо быть благодарным и ценить момент, ведь это быстро проходит. Это заканчивается очень быстро, я знаю это по себе. Так что цени эти моменты, парень", - сказал Тайсон.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

17 ноября стало известно, что абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес проведет следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа.

20 ноября сообщалось, что Теофимо Лопес считает, что заслужил звание лучшего боксера года.

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