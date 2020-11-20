Обидчик Ломаченко Лопес назвал себя лучшим боксером года
20 ноября, 2020, 10:41
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес считает, что заслужил звание лучшего боксера года
Об этом сообщает EsNews.
По словам американца, он шокировал весь мир и изменил спорт.
"Мне удалось шокировать мир. В ту ночь мало кто радовался победе, это было похоже на какой-то траур. Знаете почему? Дело не только в том, что я выиграл. Знаете, в чем, по моим ощущениям, в том моменте был величайший триумф? Мы изменили спорт. Пришло новое поколение. Понимаете? Вместо того чтобы обсуждать Ломаченко, на сцене появился я. Пришли новые, молодые ребята. Моя победа была крупнейшей в этом году. Мне должны вручить звание лучшего боксера года", - сказал Лопес.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 17 ноября стало известно, что абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес проведет следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа
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