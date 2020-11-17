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Espreso.tvСпортЛопес отказал Ломаченко в реванше и получил следующего соперника

Лопес отказал Ломаченко в реванше и получил следующего соперника


фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес проведет следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа

Об этом заявил промоутер Теофимо Лопеса Боб Арум, сообщает vRINGe.com .

Следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопеса станет непобедимый австралиец Джордж Камбосос.

Бой состоится в Австралии в 2021 году.

Таким образом, Лопес окончательно отказался предоставить Ломаченко реванш за поражение, которое он нанес украинском в бою за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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