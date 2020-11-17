Лопес отказал Ломаченко в реванше и получил следующего соперника
17 ноября, 2020, 10:55
Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес проведет следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа
Об этом заявил промоутер Теофимо Лопеса Боб Арум, сообщает vRINGe.com .
Следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопеса станет непобедимый австралиец Джордж Камбосос.
Бой состоится в Австралии в 2021 году.
Таким образом, Лопес окончательно отказался предоставить Ломаченко реванш за поражение, которое он нанес украинском в бою за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .
- В свою очередь, 14 ноября Теофимо Лопес заявил, что победил Василия Ломаченко с переломом ноги .
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