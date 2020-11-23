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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Барселона": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Динамо" - "Барселона": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 24 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны"

Об этом сообщает Еспрессо.TV.

В 3-м туре "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" (1:2) на стадионе "Камп Ноу". А туринский "Ювентус" в Будапеште уверенно победил "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 4:1.

В турнирной таблице группы G лидирует "Барселона", которая в трех матчах одержала три победы. Вслед за испанцами идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков. "Динамо" и "Ференцварош" делят третью-четвертую строчки, у обоих коллективов по 1 пункту.

За свою историю "Барселона" и "Динамо" девять раз встречались на футбольном поле. Ни один из поединков не завершился вничью. 6 побед на счету испанцев и 3 у украинцев.

 

Лига чемпионов

4-й тур

24 ноября

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Барселона" (Испания)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo

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