"Динамо" - "Барселона": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспрессо.TV.
В 3-м туре "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" (1:2) на стадионе "Камп Ноу". А туринский "Ювентус" в Будапеште уверенно победил "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 4:1.
В турнирной таблице группы G лидирует "Барселона", которая в трех матчах одержала три победы. Вслед за испанцами идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков. "Динамо" и "Ференцварош" делят третью-четвертую строчки, у обоих коллективов по 1 пункту.
За свою историю "Барселона" и "Динамо" девять раз встречались на футбольном поле. Ни один из поединков не завершился вничью. 6 побед на счету испанцев и 3 у украинцев.
Лига чемпионов
4-й тур
24 ноября
Группа G
"Динамо" (Украина) - "Барселона" (Испания)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- Наивысшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.
- 23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси не попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.
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