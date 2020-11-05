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Espreso.tvСпортЛучшим футболистом матча "Барселона" - "Динамо" стал 18-летний украинец

Лучшим футболистом матча "Барселона" - "Динамо" стал 18-летний украинец


фото: Reuters
Наивысшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет

Об этом сообщает WhoScored .

Украинский голкипер получил за игру 9,1 балла. 18-летний Руслан Нещерет сделал 12 сейвов и отдал 30 точных передач с точностью 91%.

Также среди киевлян высокие оценки получили Виктор Цыганков (7,4 балла) и Виталий Буяльский (7,0).

У "Барселоны" с оценкой 8,5 лучшим оказался Лионель Месси.

Напомним, Руслан Нещерет занял место в воротах "Динамо" из-за того, что основной голкипер киевлян Георгий Бущан и его дублер Денис Бойко заболели коронавирусом.

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