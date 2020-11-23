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Espreso.tvМирБелорусская автокефальная православная церковь объявила Лукашенко анафему

Белорусская автокефальная православная церковь объявила Лукашенко анафему


фото: ONT.by
Предстоятель Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин проклял Александра Лукашенко и отлучил его от церкви

Это произошло в воскресенье, 22 ноября 2020 года, во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто (Канада), передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода .

На богослужении в соборе в присутствии верующих архиепископ Святослав Логин зачитал "Архиерейское послание с объявлением анафемы бывшему президенту Александру Лукашенко - диктатору, убийце и мучителю народа набожного белорусского".

Текст отлучения называется "Анафема бывшему президенту Александру Лукашенко, который творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси".

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В начале отлучения сказано, что "благочестивый белорусский народ переживает непростое время, когда по приказу самозванца - бывшего президента Александра Лукашенко, одержимого Дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его сообщники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в разных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богоборческую политику большевиков, открыто нарушая заповеди Божьи, разрушая памятники в честь усопших".

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Далее архиепископ Логин утверждает:

"Церковь - духовный и неполитический институт, обучающий паству бороться за истину, она не может просто наблюдать геноцид белорусов, но должна, согласно Святым Учениям Христа, быть совестью своего народа, заставляя нас провозглашать следующее:

Властью, данной нам Богом, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который носит христианское имя и принадлежит Православной Церкви только по рождению, запрещает ему приступать к Таинствам Христовым, вспоминать его в православных службах и молитвах до полного раскаяния перед Церковью и белорусским народом. Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае Вас ждут проклятие Ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни... ".

В обращении также говорится о том, что архиепископ и священники БАПЦ молятся "за здоровье раненых и заключенных, а также за упокой убитых мирных демонстрантов - защитников Беларуси, чьи страдания и жертвы не напрасны, которые вдохновляют соотечественников на противостояние злу и лжи ради добра, ради свободы и независимости нашей Родины".

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