"Низкий вам поклон за вашу христианскую позицию", - белорусский архиепископ Артемий о революции

16 августа, 2020, 18:31

Влиятельный среди православных Беларуси архиепископ Артемий (Александр Кищенко) во время проповеди в Свято-Покровском соборе Гродно открыто выступил на тему мирной демократической революции в Беларуси

Видеозапись его 4-минутной речи в воскресенье, 16 августа 2020 года опубликована на телеграмм-канале Nexta_live, передает Еспресо.TV .

Архиепископ сравнил протестующих с первыми христианами, которые принципиально отказывались изменять собственным убеждениям и сознательно выбирали путь страдания.

"Низкий поклон всем вам, что вы стали твердыми и сказали точную христианскую позицию: никакого насилия. Нет никакого беспокойства. Стоим, крестимся. Мы свидетельствуем о правде Божией", - отметил Артемий.

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По мнению священнослужителя, не последнюю роль в формировании нового поколения сыграла белорусская церковь.

"Наша церковь пережила тяжелый подвиг. Наши священники лежат на Соловках, наши пастыри лежат на Беломорканале, а стали жить те, кто смог приспособиться. Несмотря на это, церковь возрождается. Пришло новое поколение и оно показывает, что оно жизнеспособно", - сказал Артемий .

"Поэтому нельзя молчать. Нужно говорить и учиться у них, у молодежи", - добавил архиепископ.

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При этом он осудил созданную правлении Лукашенко систему государственной пропаганды, образования и воспитания, ведь именно она, по его мнению, воспитала ОМОН и других силовиков.

"Учителя (государственных школ, где были расположены избирательные участки; учителя также традиционно входят в состав избирательных комиссий, - ред.), вам на коленях надо стоять за всю фальсификацию и ту ложь, которую пихали нашим детям. За БРСМ (лукашенковская организация "Белорусский республиканский союз молодежи", - ред.), за комсомол, за все, что было атеистическое. Вот результат вашего воспитания. Теперь ваши питомцы с цепи сорвались. Они жаждут крови, они невменяемые", - подчеркнул Артемий.

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