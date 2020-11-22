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Espreso.tvМирГлавари "титушек" Лукашенко лично отчитываются его пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. АУДИО

Главари "титушек" Лукашенко лично отчитываются его пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. АУДИО


фото: nn.by
Деятельностью главных "титушководов" Минска руководит спикер самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которая входит в ближайшее окружение правителя

Об этом свидетельствуют три части аудиозаписей с участием председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и причастного к похищению и убийству милиционерами 31-летнего протестующего Романа Бондаренко чемпиона мира по тайскому боксу Дмитрия Шакуты, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Хартыя'97.

Новый, уже третий фрагмент их разговора, посвященной скандалу с гибелью Бондаренко, обнародован в ночь на воскресенье, 22 ноября 2020 года.

В нем Басков звонит утром Шакуте, чтобы узнать новости.

Шакута: "Я же тебе сказал, что качели начнутся. Уже командир звонил, уже поехал к командующему там, короче, заместитель министра там, типа такого... Ну, короче, ребята из ОМОНа очень молодцы, хотят на нас сбросить какую-то х...ю.

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То есть я сбросил этот видик, где я его свалил, командиру показал. Я ему говорю: "Я его свалил на землю, подошли два (я ему сказал, что я с ними работал, он говорит: "Ну, понятно"), взяли его за руки, за ногу, никто его не бил. То есть не вырубали, то есть он был в сознании. Занесли его к нам в автобус, оставили одного на присмотре".

Басков: "Подожди, пожалуйста, одну секунду, Дим, Эйсмонт звонит".

Эйсмонт - это и есть Наталия Эйсмонт.

 

Вторая часть записей попала в свободный доступ 20 ноября.

Это пространное общения Баскова с Эйсмонт, во время которого они планируют действия подконтрольных им спортсменов-"титушек" против протестующих - с применением дубинок, слезоточивого газа и травматов.

При этом Басков, очевидно, состоит в достаточно доверительных отношениях с Эйсмонт, так как называет ее "Натуля", а Эйсмонт лично планировала присоединиться к акции по запугиванию мирных участников протестов.

Как отмечают белорусские журналисты, которые внимательно изучили данную запись, в том, что с Басковым общается именно Эйсмонт, нет сомнений, поскольку ею называются немало кулуарных подробностей, которые могут быть известными только человеку такого уровня.

Первая часть была обнародована 18 ноября.

В ней Шакута уверяет Баскова, что Бонадренко убивал не он, а омоновцы в райотделе.

Они обсуждают, как Романа "омолодили" (зверски избили) в милицейском бусе, а потом еще и в РУВД, несколько омоновцев. На записи "исполнители" в панике, поскольку силовики возлагают вину за смерть Романа на "титушек" - дескать, "ОМОН взял Бонадренко уже без сознания". Но в разговоре Шакута говорит Баскову: "Ты видел, я подбежал и завалил его, но не вырубал..."

 

  • Как отмечают политологи, эти записи могли сделать сторонники оппозиции из числа сотрудников белорусских спецслужб.

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