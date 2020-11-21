Бойцы ОМОНа должны уволиться. Иначе их ждет наказание и арест имущества, - Тихановська
Об этом она договорилась с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефаном Блоком, передает Еспресо.TV .
Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и запуск процесса признания силовых структур самопровозглашенного президента Александра Лукашенко террористическими организациями. Блок выразил готовность помочь в этом направлении.
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"Если ГУБОПиК (Главное управление МВД по борьбе с оргпреступностью и коррупцией - ред.) и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, не освободятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. на амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа ", - приводит слова Тихановськой ее официальный телеграмм канал .
- Как заявляет белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая входит в оппозиционной Координационного совета, Тихановська "чрезвычайно хорошо" решает белорусские "международные проблемы".
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