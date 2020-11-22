УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 10-го тура
22 ноября, 2020, 22:49
По итогам 10-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 3 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 10-м туре "Динамо" победило "Ингулец" и набрало 23 очка. "Шахтер" не смог переиграть "Александрию" - 1:1 - и теперь отстает от киевлян на 3 пункта.
"Ворскла" также воспользовалась потерей чемпионов страны. Полтавчане разгромили "Колос" 3:0, набрали 19 очков и приблизились к "горнякам" на расстояние в 1 балл.
- Напомним, 21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Ингулец".
- Также в субботу "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию".
- 22 ноября "Десна" на своем поле неожиданно уступила "Львову".
- Между тем "Ворскла" в Полтаве победила "Колос" и закрепилась на 3-й позиции в УПЛ.
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