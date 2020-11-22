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Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 10-го тура

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 10-го тура


фото: facebook.com/fcdynamoua
По итогам 10-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 3 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 10-м туре "Динамо" победило "Ингулец" и набрало 23 очка. "Шахтер" не смог переиграть "Александрию" - 1:1 - и теперь отстает от киевлян на 3 пункта.

"Ворскла" также воспользовалась потерей чемпионов страны. Полтавчане разгромили "Колос" 3:0, набрали 19 очков и приблизились к "горнякам" на расстояние в 1 балл.

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