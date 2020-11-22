 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Минай" победил "Днипро-1" в матче с удалением и тремя пенальти

"Минай" победил "Днипро-1" в матче с удалением и тремя пенальти


фото: fcminaj.com
В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Минай" обыграл на своем поле "Днипро-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днипро-1" вышел вперед на 15-й минуте, когда пенальти реализовал Алексей Хобленко. Закарпатцы отыгрались в конце первого тайма - с одиннадцатиметрового забил Анатолий Нуриев.

На 68-й минуте "Днипро-1" остался в меньшинстве после удаления Хобленко. "Минай" воспользовался численным преимуществом на 79-й минуте, когда отличился Василий Пиняшко.

На 90-й минуте Нуриев сделал дубль и упрочил преимущество своей команды. "Днипро-1" удалось снова забить в ответ, когда в компенсированное арбитром время Дмитрий Коркишко реализовал еще один пенальти, однако от поражения гости не спаслись.

"Минай" победил "Днипро-1" 3:2, набрал 9 очков и занимает десятое место. "Днипро-1" с 8 пунктами - на 11-м месте.

Чемпионат Украины

10-й тур

22 ноября

"Минай" - "Днипро-1" 3:2

Голы: Нуриев, 45+3 (пен.), 90, Пиняшко, 79 - Хобленко, 15 (пен.), Коркишко, 90+6 (пен.)

Удаление: Хобленко, 68

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

22 ноября, 2020 воскресенье

21 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать