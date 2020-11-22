22 ноября, 2020, 16:12

В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Минай" обыграл на своем поле "Днипро-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днипро-1" вышел вперед на 15-й минуте, когда пенальти реализовал Алексей Хобленко. Закарпатцы отыгрались в конце первого тайма - с одиннадцатиметрового забил Анатолий Нуриев.

На 68-й минуте "Днипро-1" остался в меньшинстве после удаления Хобленко. "Минай" воспользовался численным преимуществом на 79-й минуте, когда отличился Василий Пиняшко.

На 90-й минуте Нуриев сделал дубль и упрочил преимущество своей команды. "Днипро-1" удалось снова забить в ответ, когда в компенсированное арбитром время Дмитрий Коркишко реализовал еще один пенальти, однако от поражения гости не спаслись.

"Минай" победил "Днипро-1" 3:2, набрал 9 очков и занимает десятое место. "Днипро-1" с 8 пунктами - на 11-м месте.

Чемпионат Украины

10-й тур

22 ноября

"Минай" - "Днипро-1" 3:2

Голы: Нуриев, 45+3 (пен.), 90, Пиняшко, 79 - Хобленко, 15 (пен.), Коркишко, 90+6 (пен.)

Удаление: Хобленко, 68

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