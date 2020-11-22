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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: 12079 новых зараженных

Коронавирус в Украине: 12079 новых зараженных


фото: terminovo.te.ua
В течение субботы, 21 ноября 2020 года на территории Украины обнаружено 12 079 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны по состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, передает Еспресо.TV.

Суммарные показатели по стране:

выявлено - 624 744 (+12 079)

умерло - 10951 (+138)

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выздоровели - 286 917 (+4 604)

болеет - 326876 (+7 337)

подозревают - 707273 (+11 845).

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