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Espreso.tvОбществоУкраинцам будут продавать вакцину от Covid-19 за большие деньги, - Портников

Украинцам будут продавать вакцину от Covid-19 за большие деньги, - Портников


фото: Reuters
"Как только вакцина от Covid-19 появится в Украине, я уверен, что ее можно будет приобрести за большие деньги в специализированных клиниках"

Такое мнение Виталий Портников высказал в эфире ток-шоу "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .

Портников уверен, что история с вакцинацией в нашей стране будет такая же, как с тестированием.

"Неважно президент ты или просто обычный гражданин. Коронавирусом болеют все. Но если в развитых европейских странах в первую очередь лечат людей из группы риска, то мы имеем совершенно иную историю. То есть, в Украине распределяют по статусу больных и если утебя есть деньги, то, конечно, и место в больнице с доступом кислорода у тебя тоже будет. На самом деле, это ужасно", - заявил публицист.

Также журналист добавил, что как только вакцина появится, то соответственно будут появляться "как грибы" клиники, где можно будет приобрести вакцину от Covid-19 за большие деньги.

"История с вакцинацией будет такая же, как с тестированием. Мы можем ждать результатов бесплатного теста около 14 дней. А можем сделать тест в частной клинике и узнать результат за 1-2 суток. Но уже заплатив за это 1000 грн. Соответственно, история повторится и с вакциной от Covid-19", - отметил Портников.

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