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Espreso.tvМирТурецкие военные готовы отправиться в Азербайджан

Турецкие военные готовы отправиться в Азербайджан

Хулуси Акар
фото: balkaneu.com
Турецкие военные готовы начать деятельность в Азербайджане

Об этом 21 ноября 2020 года заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Еспресо.TV .

"В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг", - приводит слова Акара турецкий государственное агентство Anadolu .

Он уточнил, что речь идет о сухопутные войска.

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Перед этим, во вторник, 17 ноября, турецкий парламент одобрил отправку турецких вооруженных сил на территорию Азербайджана, где они в течение ближайшего года общего с российскими миротворцами следить за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе.

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