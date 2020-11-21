Турецкие военные готовы отправиться в Азербайджан

21 ноября, 2020, 10:10

Турецкие военные готовы начать деятельность в Азербайджане

Об этом 21 ноября 2020 года заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Еспресо.TV .

"В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг", - приводит слова Акара турецкий государственное агентство Anadolu .

Он уточнил, что речь идет о сухопутные войска.

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Перед этим, во вторник, 17 ноября, турецкий парламент одобрил отправку турецких вооруженных сил на территорию Азербайджана, где они в течение ближайшего года общего с российскими миротворцами следить за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе.

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Пребывание россиян в Нагорном Карабахе предусмотрено трехсторонним соглашением о прекращении огня, заключенному Азербайджаном, Арменией и Россией.

Свою очередь, армянская проевропейская оппозиция считает эти подразделения с РФ не миротворцами, а захватчиками, и подчеркивает, что они не имеют ни мандата ООН, ни мандата ОБСЕ .

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