Когда Путин возглавил ФСБ, Армения попала в полную зависимость от РФ. А сейчас нас добивают и Пашинян совсем беспомощен, - Хзмалян

15 ноября, 2020, 22:30

Пользуясь новой стадией вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, Москва пытается полностью уничтожить суверенитет Еревана

Об этом церивник Европейской партии Армении Тигран Хзмалян (Ереван) заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Я знаю, что в Украине распространен стереотип, что Армения - это сателлит России. Не совсем так. Армения - это колония России. И колонизация произошла вполне конкретно 27 октября 1999 года, когда был расстрелян в парламенте весь политический истеблишмент Армении: премьер-министр, председатель парламента, министры, депутаты. Это была первая спецоперация уже путинского ФСБ, то есть КГБ советского. И многие не замечают, что через два месяца, произошло то же самое, правда без крови, в Москве. Напомню: после 27 ноября 1999 года, в конце декабря того же 99-го года был отстранен от власти Ельцин, и Путин, то есть КГБ, то есть ФСБ, как они сейчас себя называют, пришло к власти в России, и начался процесс восстановления путинской мечты - СССР-2. Все, что происходило дальше, укладывается именно в эту логику", - пояснил Хзмалян.

Текущие события в Армении, когда туда без мандата ООН прибыли так называемые российские миротворцы (Хзмалян называет их оккупантами), политик сравнивает с событиями 2013-2014 годов в Украине. Как считает Хзмалян, в обоих случаях Кремль преследовал одну и ту же цель, а именно - силовое принуждение своей колонии к отказу от самостоятельной политики и европейской интеграции.

"То, что происходит с нами сейчас, это страшный дежавю. Вы это проходили в 2013 году. Когда готовилось Вильнюсское подписание евроинтеграции - Украины, Армении и Молдовы - тогда Януковича и тогдашнего нашего президента Сержа Саркисяна вызвали в Москву и в течение ночи было заявлено о необходимости полного прекращения евроинтеграции. Возникли всевозможные "таможенные союзы", ОДКБ, Евразийский союз. Украина отказалась, начался Евромайдан, затем - вы помните прекрасно - что было у вас. У нас это было отложено на время. В 2016 году мы получили Апрельскую войну , а сейчас - совместную российско-турецкую оккупацию", - подчеркнул Хзмалян.

При этом правительство Никола Пашиняна, по мнению Хзмаляна, в данной критической ситуации оказалось полностью недееспособным.

"Нас сейчас пытаются просто уничтожить. Мы защищаемся как можем. Мы стараемся добиться отставки этой продажной власти, потому что Пашинян пошел на все уступки и он не может больше представлять нацию. Сейчас в Армении происходит тяжелый политический кризис, который, несомненно, закончится отставкой нынешнего парламента, а поскольку Армения - парламентское государство, соответственно, и правительства. Кстати, президент Армении Армен Саркисян занимает несколько отстраненную позицию. Он говорит, что без национального консенсуса такие решения по капитуляции не могут быть приняты", - рассказал Хзмалян.

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