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Espreso.tvМирНачинается совместная российско-турецкая оккупация Армении, - армянский политик Тигран Хзмалян

Начинается совместная российско-турецкая оккупация Армении, - армянский политик Тигран Хзмалян

Последние события в Нагорном Карабахе следует оценивать не как установление мира между Арменией и Азербайджаном за счет появления российских миротворцев, а как начало совместной российско-турецкой оккупации Армении

Такое мнение лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян (Ереван) выразил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

На самом деле,  Армения подвергается совместной российско-турецкой оккупации. Потому что, те договоренности, о которых говорится сейчас, они незаконны. Они не приняты парламентом, они не приняты президентом Армении, они не приняты народом», - отметил он.

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"Сейчас в Армении фактически произошел - в Армении и в Арцахе, как армяне называют Нагорный Карабах - военный переворот, который инспирировали пророссийские силы",  - добавил Хзмалян.

По его словам, этот переворот готовила "часть (армянских – ред.) политических и военных элит, которые продались российским спецслужбам".

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Соответственно, политик настаивает на том, что так называемые российские миротворцы, "на самом деле, являются оккупантами".

"Потому что то, что делается сейчас Россией и Турцией, не входит в международно признанные рамки Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Они (россияне – ред.) не имеют мандата Организации Объединенных Наций. И еще раз повторю главное: они не имеют мандата армянского народа на подобные действия", - объяснил Хзмалян свою точку зрения.

 

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