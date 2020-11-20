Ватная ментальность Зе-властей уничтожает память об исторических событиях времен Майдана, - Турчинов
20 ноября, 2020, 07:02
Александр Турчинов считает, что власти, преследуя активистов и участников Майдана, стараются угодить России
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким" на телеканале "Еспресо".
"Очевидно, что власти, преследуя патриотов и активистов, участвовавших в бурных событиях времен Майдана, стараются угодить Кремлю. Я бы назвал это ватной ментальностью. Ведь сегодня открываются дела против украинских патриотов, которые не имеют под собой никакого основания. Работа пятой колонны в Украине только набирает обороты. И, кстати, обыски в Национальном музее Революции Достоинства - не последнее, что ожидает проукраинские силы в войне против коллаборационизма", - заявил Турчинов.
- Напомним, 19 ноября правоохранительные органы начали обыски в Национальном музее Революции Достоинства из-за строительства мемориала на аллее Героев Небесной Сотни
- Владимир Вятрович заявил, что власти пытаются дискредитировать Майдан и его героев.
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