20 ноября, 2020, 07:02

Александр Турчинов считает, что власти, преследуя активистов и участников Майдана, стараются угодить России

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким" на телеканале "Еспресо".

"Очевидно, что власти, преследуя патриотов и активистов, участвовавших в бурных событиях времен Майдана, стараются угодить Кремлю. Я бы назвал это ватной ментальностью. Ведь сегодня открываются дела против украинских патриотов, которые не имеют под собой никакого основания. Работа пятой колонны в Украине только набирает обороты. И, кстати, обыски в Национальном музее Революции Достоинства - не последнее, что ожидает проукраинские силы в войне против коллаборационизма", - заявил Турчинов.