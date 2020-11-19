Обыски в Музее Революции Достоинства проходят из-за строительства мемориала на аллее Героев Небесной Сотни

19 ноября, 2020, 12:29

Об этом со Музея Революции Достоинства рассказал корреспондент Еспресо.TV Арам Атанесян.

"Мы сейчас находимся в офисе музея Майдана. Как вы сейчас видите - там находится помещение бухгалтерии. Там находятся следователи Службы безопасности Украины и понятые", - рассказал корреспондент.

По его словам, журналистов в помещение не пустили.

Как сообщили работники музея, причина обысков - это строительство мемориала на аллее Героев Небесной Сотни.

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Следователи СБУ перед обыском показали решение Голосеевского районного суда на разрешение проведения обыска.

Журналист отметил, что дома у директора музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло также провели обыски.

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