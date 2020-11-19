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Espreso.tvОбществоВласть пытается дискредитировать Майдан и его героев, - Вятрович

Власть пытается дискредитировать Майдан и его героев, - Вятрович

Очевидно, что обыски в Национальном музее Революции Достоинства и в квартире директора музея несут за собой четкий план по дискредитации героев Майдана

Об этом заявил историк и народный депутат от Европейской Солидарности Владимир Вятрович в эфире программы "Содержательно с Егором Чечеринда" на телеканале "Еспресо".

"Средства на строительство мемориала были перечислены генподрядчику еще в 2018 году. А уже в 2019 году начато строительство. Теперь самое интересное. В 2019 году решением Генпрокуратуры строительство остановлено. То есть, мы видим с одной стороны правоохранительный орган Генпрокуратуру, которая останавливает строительство, с другой стороны СБУ, которая видит преступление в прекращении создания мемориала. Именно поэтому я убежден, что мы наблюдаем скоординированную и умышленную игру от власти, задачей которой является дискриминация Майдана и его героев", - заявил народный депутат

  • Напомним, что 19 ноября правоохранительные органы начали обыск в Национальном музее Революции Достоинства. Причина обысков - это строительство мемориала на аллее Героев Небесной Сотни.
  • Петр Порошенко отреагировал на обыски в Музее Революции Достоинства.
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