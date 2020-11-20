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Espreso.tvМирСанду официально объявили президентом Молдовы

Санду официально объявили президентом Молдовы


фото: reuters
Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила Майю Санду победителем выборов президента

Об этом на заседании ЦИК заявил председатель комиссии Дорин Чимил.

"Избранным президентом признается кандидат Майя Санду от партии "Действие и солидарность", получившая больше всего голосов в свою поддержку - 943 006", - сообщил он.

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Документы по итогам выборов передадут на утверждение в Конституционный суд.

  • В Молдове 15 ноября 2020 года состоялся второй тур выборов президента. В нем приняли участие поддержанный Партией социалистов пророссийский действующий глава государства Игорь Додон и ориентированная на евроинтеграцию руководитель партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду
  • Экзитполы отдали единодушную победу на выборах Майе Санду
  • По результатам подсчета 98,6% бюллетеней Майя Санду набирала 56,12% голосов избирателей, Игорь Додон - 43,88%

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