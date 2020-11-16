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Espreso.tvОбществоЗеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах в Twitter.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - говорится в поздравлении.

  • В Молдове 15 ноября 2020 года состоялся второй тур выборов президента. В нем приняли участие поддержанный Партией социалистов пророссийский действующий глава государства Игорь Додон и ориентированная на евроинтеграцию глава партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.
  • Экзитполы единогласно отдали победу на выборах Майе Санду.
  • По результатам подсчета 98,6% бюллетеней Майя Санду набирает 56,12% голосов избирателей, Игорь Додон - 43,88%.

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