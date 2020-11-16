Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
16 ноября, 2020, 09:07
Украинский президент Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах в Twitter.
"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - говорится в поздравлении.
Поздравляю @sandumaiamd с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов.- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 16, 2020
- В Молдове 15 ноября 2020 года состоялся второй тур выборов президента. В нем приняли участие поддержанный Партией социалистов пророссийский действующий глава государства Игорь Додон и ориентированная на евроинтеграцию глава партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.
- Экзитполы единогласно отдали победу на выборах Майе Санду.
- По результатам подсчета 98,6% бюллетеней Майя Санду набирает 56,12% голосов избирателей, Игорь Додон - 43,88%.
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