В Китае испытывают пять образцов вакцины от COVID-19
19 ноября, 2020, 21:02
В Китае проходят испытания пяти образцов вакцины от коронавируса. Все они находятся на третьей фазе исследований
Об этом заявили представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, передает РБК-Украина.
"В Китае есть пять вакцин от коронавируса. Сейчас они проходят третью фазу клинических испытаний в различных странах, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Пакистан и Перу", - сказал Лицзянь.
Он отметил, что кандидаты на вакцину разработаны с различными технологическими подходами.
- Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.
- Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.
- МЗ ведет переговоры с шестью мировыми компаниями по поставкам вакцины от коронавируса в Украине.
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