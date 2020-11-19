В Китае испытывают пять образцов вакцины от COVID-19

19 ноября, 2020, 21:02

В Китае проходят испытания пяти образцов вакцины от коронавируса. Все они находятся на третьей фазе исследований

Об этом заявили представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, передает РБК-Украина.

"В Китае есть пять вакцин от коронавируса. Сейчас они проходят третью фазу клинических испытаний в различных странах, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Пакистан и Перу", - сказал Лицзянь.

Он отметил, что кандидаты на вакцину разработаны с различными технологическими подходами.

Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.

МЗ ведет переговоры с шестью мировыми компаниями по поставкам вакцины от коронавируса в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb