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Espreso.tvМирВ Китае испытывают пять образцов вакцины от COVID-19

В Китае испытывают пять образцов вакцины от COVID-19

В Китае проходят испытания пяти образцов вакцины от коронавируса. Все они находятся на третьей фазе исследований

Об этом заявили представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, передает РБК-Украина.

"В Китае есть пять вакцин от коронавируса. Сейчас они проходят третью фазу клинических испытаний в различных странах, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Пакистан и Перу", - сказал Лицзянь.

Он отметил, что кандидаты на вакцину разработаны с различными технологическими подходами.

  • Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.
  • Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.
  • МЗ ведет переговоры с шестью мировыми компаниями по поставкам вакцины от коронавируса в Украине.

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