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Espreso.tvОбществоЛяшко: COVAX согласовал выделение вакцины от коронавируса для Украины

Ляшко: COVAX согласовал выделение вакцины от коронавируса для Украины

COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равном 20% населения, бесплатно", - отметил он.

Ляшко отметил, что в первой половине следующего года смогут вакцинироваться около 4 млн украинцев. Это будет сделано за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

"Ставим перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году как благодаря глобальным инициативам, так и за счет государственного бюджета Украины", - сообщил главный санврач.

Также он добавил, что вакцина от коронавируса от производителя Moderna была включена в глобальный механизм COVAX.

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