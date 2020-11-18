Ляшко: COVAX согласовал выделение вакцины от коронавируса для Украины
Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равном 20% населения, бесплатно", - отметил он.
Ляшко отметил, что в первой половине следующего года смогут вакцинироваться около 4 млн украинцев. Это будет сделано за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.
"Ставим перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году как благодаря глобальным инициативам, так и за счет государственного бюджета Украины", - сообщил главный санврач.
Также он добавил, что вакцина от коронавируса от производителя Moderna была включена в глобальный механизм COVAX.
- Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что решение о дате поставки Украине вакцины от коронавируса примут 19 ноября.
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