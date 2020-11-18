Ляшко назвал возможную цену вакцины от COVID-19

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко на одном из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы, - 14 долларов", - сказал Ляшко.

Он отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, но сверх можно будет закупить еще дозы по специальной цене.

Он также добавил, что заложенные в плане бюджета 2021 года 2,6 млрд грн на закупку вакцины можно будет потратить на покупку дополнительных доз препаратов.

Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения

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