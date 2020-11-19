Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцины от коронавируса, - Степанов

19 ноября, 2020, 19:50

Министерство здравоохранения ведет переговоры с шестью мировыми компаниями о поставках вакцины от коронавируса в Украину

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"Мы уже на этапе подписания соответствующих документов. Это компания Moderna, мы находимся с ними в переговорах. Я также недавно говорил с главой МЗ США. Главная тема - это переговоры с компаниями Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Кроме того, это английская компания AstraZeneca. Также есть две китайские компании, с которыми мы ведем переговоры", - рассказал Степанов.

По словам министра, сейчас Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от коронавируса, ведь за счет только одной компании Минздрав не сможет обеспечить вакциной все население страны.

Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.

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