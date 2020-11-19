Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцины от коронавируса, - Степанов
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.
"Мы уже на этапе подписания соответствующих документов. Это компания Moderna, мы находимся с ними в переговорах. Я также недавно говорил с главой МЗ США. Главная тема - это переговоры с компаниями Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Кроме того, это английская компания AstraZeneca. Также есть две китайские компании, с которыми мы ведем переговоры", - рассказал Степанов.
По словам министра, сейчас Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от коронавируса, ведь за счет только одной компании Минздрав не сможет обеспечить вакциной все население страны.
- Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.
- Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.
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