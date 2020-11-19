События вокруг Музея Революции Достоинства должны завершиться четким юридическим заключением, - Офис президента

19 ноября, 2020, 19:16

В Офисе президента Украины отреагировали на обыски в Музее Революции Достоинства накануне годовщины начала Майдана и заявили, что события должны завершиться "четким юридическим заключением"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Первое. Не может не вызывать беспокойства тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана. Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те чувства, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечали, что такие события накануне годовщины начала Майдана "не способствует общественному согласию".

"Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц Музея в хищении средств.

"Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все всё увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве. Мы все заинтересованы в истине и согласии. Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг Музея Революции Достоинства - четким юридическим заключением", - отметили в ОПУ.

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