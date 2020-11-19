Символ реванша и страха власти перед идеями Майдана - Порошенко об обысках в Музее Революции Достоинства

19 ноября, 2020, 16:34

Лидер "Европейской Солидарности" во время общения с журналистами отметил, что снятие заочного ареста с Януковича и сегодняшние обыски в Музее Революции Достоинства - это однозначные символы реванша.

"Уже седьмая годовщина начала Революции Достоинства, когда Украина и украинцы продемонстрировали, что наш путь в Европу, цель присоединения к Европейскому Союзу и выход из Российской империи, из Советского Союза является настоящей объединяющей национальной идеей. Семь лет назад миллионы украинцев были на улице. И Путину, и его пятой колонне, которые тогда были у власти, это движение было костью в горле. и для того, чтобы остановить это, на улицу были брошены "Беркут", внутренние войска. Начали они с избиения студентов, а бесславно закончили убийством Героев Небесной Сотни", - напомнил Петр Порошенко.

"Подвиг Героев Небесной Сотни навсегда будет запечатлен не только в сердцах украинского народа, но и в украинской истории. На этом подвиге будут воспитываться поколения украинцев. И поэтому сегодня наша команда, львовская команда во главе с Олегом Синюткой, члены семей Герои Небесной Сотни, перед которыми украинский народ в долгу, здесь для того, чтобы почтить их память. И это символ отношения украинцев к подвигу Героев Небесной Сотни", - убежден Порошенко.

"Но сегодня есть и другой символ, который демонстрирует власть, это "подарок", который она приготовила для украинцев. Она игнорирует достижения Революции Достоинства, разрушает их, пытается разрушить декоммунизацию, разрушает люстрации, имплементируя в Офис президента, в правоохранительные органы тех, кто пять лет скрывался за рубежом от украинского правосудия", - отмечает пятый президент.

"Имплементируем адвокатов Януковича, которые сейчас возглавляют Государственное бюро расследований, адвокатов Ефремова, которые возглавляют судебное направление в Офисе президента, и координирует это все заместитель главы администрации Януковича Портнов. И никого уже не удивляет, что на днях суд "именем Украины" принимает решение о снятии заочного ареста с Януковича за дела Майдана", - констатирует лидер "Европейской Солидарности".

"Какой еще символ реванша лучше было бы подобрать для власти? А они нашли. Потому что сегодня утром в Музее Революции Достоинства утро началось с обысков. Почему так произошло? Что они там искали? Потому что они боятся идей, которые вдохновили украинцев во время Революции Достоинства. Они боятся за себя и поэтому спрятались в Феофании", - считает Порошенко.

"Наша действующая власть ментально другая. Они пришли со своим пониманием Революции Достоинства в сценках 95 квартала". Когда на Майдане убивали людей - они шутили с тем, что хорошо бы тех, кто пострадал, одеть в шерсть, а полиции выдать эбонитовые дубинки. Шутили над нашим суверенитетом и над нашим государством. И очень хорошо, что сейчас народ прозревает", - убежден Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что цель его команды - привести Украину к членству в Европейском Союзе и НАТО. "И никакие видосики, никакие обыски, никакие уголовные дела, никакие издевательства над членами семей Героев Небесной Сотни не остановят этот наше движение", - подчеркивает Петр Порошенко.

"От имени всей нашей команды, от имени всех украинцев, которые разделяют наши ценности, хочу поблагодарить семьи Небесной Сотни, хочу почтить память украинских героев, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства, память украинских героев, которые отдали свою жизнь во время операции ООС", - говорит Порошенко.

"Несмотря на то, что власть не желает отмечать День Достоинства и Свободы, который был введен моим Указом, - Украина и украинцы его будут отмечать, и это золотыми буквами останется историей Украины. Как мы преодолеем тот реванш, то пренебрежение к Украине, которую демонстрирует действующая власть - так мы преодолеем и агрессора, и освободим украинскую землю. Дело, за которое отдали свою жизнь и Герои Небесной Сотни, и наши воины на фронте, точно приведет нас к победе", - убежден лидер украинской оппозиции.