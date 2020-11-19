"Деньги на счета генподрядчика": директор музея Революции Достоинства об обысках из-за "исчезновения" средств на мемориал

19 ноября, 2020, 18:22

Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что прошло 1,5 года и только сейчас заявляют, что средства на мемориал "исчезли", но они находятся на счете генподрядчика

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечеринда" на Еспресо.TV.

Пошивайло рассказал о том, что у него вызывает беспокойство.

"После нашего резонансного заявления о недопущении использования термина "государственный переворот", обнародования нашей программы мероприятий, которые должны акцентировать внимание граждан на ценностях Революции Достоинства, появляется информация, которая очень легко переключает сознание граждан на совсем другое. На так называемые обвинения, на ситуацию о хищении и исчезновения средств", - сообщил он.

Пошивайло отметил, что на самом деле музей, в соответствии с действующим законодательством, на основе распоряжений Кабмина ведет свою экономическую и хозяйственную деятельность.

"Средства были перечислены генподрядчику на основе договора. Генподрядчик был определен на основе действующего законодательства путем открытых закупок. Поэтому средства, которые были перечислены на мемориал, были использованы на закупку материалов, то есть, деревьев, гранита и других материалов мемориала. Полная готовность реализовать мемориал была в начале 2019 года. Поскольку наложен арест, несмотря на заверения Управления спецрасследований Генпрокуратуры, что им нужно еще неделю-две для завершения следственных действий, он продолжается до сих пор", - подчеркнул он.

Директор музея добавил, что прошло 1,5 года и только сейчас оказывается - средства "исчезли".

"На самом деле они перечислены на казначейский счет генподрядчика", - сказал он.

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