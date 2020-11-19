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Espreso.tvСпорт"Милан" решил купить форварда "Динамо"

"Милан" решил купить форварда "Динамо"


фото: Getty Images
Итальянский "Милан" хочет приобрести форварда киевского "Динамо" Владислава Супрягу

Об этом сообщает TodoFichajes.

По информации источника, "Милан" уже начал переговоры с представителями "Динамо". Итальянский клуб рассчитывает купить игрока и оставить на сезон в аренде в Киеве.

Украинский клуб оценивает 20-летнего форварда в 15 млн евро, однако итальянцы рассчитывают снизить сумму трансфера. Контракт Супряги с "Динамо" действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне Владислав Супряга провел 14 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Украинский форвард является лучшим бомбардиром и ассистентом клуба. Ориентировочная трансферная стоимость нападающего составляет 7 млн евро.

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