"Милан" решил купить форварда "Динамо"
Об этом сообщает TodoFichajes.
По информации источника, "Милан" уже начал переговоры с представителями "Динамо". Итальянский клуб рассчитывает купить игрока и оставить на сезон в аренде в Киеве.
Украинский клуб оценивает 20-летнего форварда в 15 млн евро, однако итальянцы рассчитывают снизить сумму трансфера. Контракт Супряги с "Динамо" действует до лета 2025 года.
В текущем сезоне Владислав Супряга провел 14 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Украинский форвард является лучшим бомбардиром и ассистентом клуба. Ориентировочная трансферная стоимость нападающего составляет 7 млн евро.
- 11 августа сообщалось, что "Динамо" хочет получить 15 млн евро за форварда Владислава Супрягу.
- 11 сентября "Болонья" предложила 10 млн евро за Супрягу.
- 28 сентября главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович заявил, что его клуб сделал все возможное для трансфера Супряги.
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