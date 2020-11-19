"Милан" решил купить форварда "Динамо"

19 ноября, 2020, 17:13

Итальянский "Милан" хочет приобрести форварда киевского "Динамо" Владислава Супрягу

Об этом сообщает TodoFichajes.

По информации источника, "Милан" уже начал переговоры с представителями "Динамо". Итальянский клуб рассчитывает купить игрока и оставить на сезон в аренде в Киеве.

Украинский клуб оценивает 20-летнего форварда в 15 млн евро, однако итальянцы рассчитывают снизить сумму трансфера. Контракт Супряги с "Динамо" действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне Владислав Супряга провел 14 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Украинский форвард является лучшим бомбардиром и ассистентом клуба. Ориентировочная трансферная стоимость нападающего составляет 7 млн евро.