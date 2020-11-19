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Espreso.tvОбщество"Единственная альтернатива локдауну": Шмыгаль призвал мэров соблюдать карантин выходного дня

"Единственная альтернатива локдауну": Шмыгаль призвал мэров соблюдать карантин выходного дня

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с мэрами городов и призвал ввести карантин выходного дня

Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

Шмыгаль призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня, что "является единственной альтернативой локдауну".

"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, как весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", - отметил он.

Он также сообщил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.

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