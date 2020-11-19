"Единственная альтернатива локдауну": Шмыгаль призвал мэров соблюдать карантин выходного дня
19 ноября, 2020, 19:41
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с мэрами городов и призвал ввести карантин выходного дня
Об этом говорится на сайте Кабинета министров.
Шмыгаль призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня, что "является единственной альтернативой локдауну".
"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, как весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", - отметил он.
Он также сообщил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.
- Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин "выходного дня".
- Ряд городов отказался выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня, который начал действовать уже 14-15 ноября.
- В Ивано-Франковске отказались вводить кранатин выходного дня 14-15 ноября. В полиции Прикарпатья открыли уголовное дело на горисполком облцентра по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.
- 19 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что с 21 ноября будет действовать карантин выходного дня в городе.
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