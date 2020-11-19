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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске с 21 ноября введут карантин выходного, - мэр

В Ивано-Франковске с 21 ноября введут карантин выходного, - мэр


фото: dialog.ua
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что с 21 ноября в городе будет действовать карантин выходного дня

Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил в прямом эфире в Facebook.

"В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня (в Ивано-Франковске, - ред.). Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему", - отметил он.

По его словам, карантин выходного дня не может разорвать цепь передачи коронавируса, как уверяет Минздрав.

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