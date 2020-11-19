В Ивано-Франковске с 21 ноября введут карантин выходного, - мэр

19 ноября, 2020, 15:21

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что с 21 ноября в городе будет действовать карантин выходного дня

Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил в прямом эфире в Facebook.

"В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня (в Ивано-Франковске, - ред.). Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему", - отметил он.

По его словам, карантин выходного дня не может разорвать цепь передачи коронавируса, как уверяет Минздрав.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин "выходного дня" .

Ряд городов отказалась выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня, которые начали действовать уже 14 - 15 ноября.

В Ивано-Франковске отказались вводить кранатин выходного дня 14-15 ноября. В полиции Прикарпатья открыли уголовное дело на горисполком облцентра по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.

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