Полиция открыла уголовное производство против горисполкома Ивано-Франковска за нарушение "карантина выходного дня"

16 ноября, 2020, 13:15

В полиции Прикарпатья открыли уголовное дело на горисполком облцентра по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"Правоохранителями начато одно уголовные производства по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины относительно решения исполнительного комитета, согласно которому субботы и воскресенья до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТГ. Такое решение исполкома противоречит постановлению №641 (КМУ опубликовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится локдаун выходного) и тем самым нарушает правила и нормы по предотвращению эпидемических и других инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

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В то же время в полиции рассказали, что в субботу и воскресенье в области работали 96 рейдовых групп.

Они провели 410 рейдов и проверили более тысячи заведений питания, торговли, развлекательных учреждений, а также перевозчиков.

"Полицейскими составлено 32 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях (26 на субъектов хозяйствования, 1 на перевозчика, 5 на физических лиц за пребывание без масок). Им грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен", - добавили правоохранители.

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