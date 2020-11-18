Жена зараженного коронавирусом Малиновского рассказала о состоянии футболиста

18 ноября, 2020, 20:04

Роксана Малиновская рассказала, что у ее мужа Руслана Малиновского, который заражен коронавирусом, есть темпаратура

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram жены Малиновского.

27-летний Руслан Малиновский получил положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Украины.

"У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", - написала Роксана Малиновская, жена футболиста.

В текущем сезоне на счету украинца 9 матчей и 2 результативные передачи за "Аталанту". Ориентировочная трансферная стоимость Малиновского составляет 21 млн евро.

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