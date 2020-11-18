Жена зараженного коронавирусом Малиновского рассказала о состоянии футболиста
18 ноября, 2020, 20:04
Роксана Малиновская рассказала, что у ее мужа Руслана Малиновского, который заражен коронавирусом, есть темпаратура
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram жены Малиновского.
27-летний Руслан Малиновский получил положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Украины.
"У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", - написала Роксана Малиновская, жена футболиста.
В текущем сезоне на счету украинца 9 матчей и 2 результативные передачи за "Аталанту". Ориентировочная трансферная стоимость Малиновского составляет 21 млн евро.
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- Главный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил, что запретил проведение матча из-за того, что футболисты с отрицательными результатами теста могут быть больны коронавирусом.
- 18 ноября сборная Украины выразила готовность сыграть матч Лиги наций со Швейцарией 18 ноября составом, который отправили на карантин в Люцерне из-за случаев коронавируса в команде.
- Однако позже выяснилось, что матча не будет и футболисты сборной Украины возвращаются из Швейцарии домой.
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