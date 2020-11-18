Зеленский: Мой повторный тест на коронавирус - положительный
18 ноября, 2020, 21:49
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем состоянии здоровья
Об этом он рассказал в видеообращении, которое обнародовал в Facebook.
"К сожалению, мой повторный тест - положительный, но я продолжаю ежедневно работать - это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на ул. Академика Заболотного. С каждым днем чувствую себя все лучше. Запахи уже сегодня вернулись, температура снижается. Верю, что следующее видео я буду записывать уже не из больницы, а окончательно одолею COVID-19", - сказал Зеленский.
Также он поблагодарил всех за поддержку.
- Напомним, 14 ноября Владимир Зеленский записал видео, в котором рассказал о своем самочувствии и "карантине выходного дня".
- Также Зеленский пообещал победить не только коронавирус, но и "другие вирусы, бактерии, которые вредят Украине уже много лет".
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