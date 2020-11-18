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Espreso.tvОбществоЗеленский: Мой повторный тест на коронавирус - положительный

Зеленский: Мой повторный тест на коронавирус - положительный

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем состоянии здоровья
Об этом он рассказал в видеообращении, которое обнародовал в Facebook.

"К сожалению, мой повторный тест - положительный, но я продолжаю ежедневно работать - это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на ул. Академика Заболотного. С каждым днем чувствую себя все лучше. Запахи уже сегодня вернулись, температура снижается. Верю, что следующее видео я буду записывать уже не из больницы, а окончательно одолею COVID-19", - сказал Зеленский.

Также он поблагодарил всех за поддержку.

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