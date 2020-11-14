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Espreso.tvОбществоЗеленский на самоизоляции записал новое видео и рассказал о своем самочувствии

Зеленский на самоизоляции записал новое видео и рассказал о своем самочувствии


фото: Укрінформ
Больной коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео, в котором рассказал о своем самочувствии и "карантине выходного дня"

Ролик Зеленский выложил в facebook.

"Мой второй влог из самоизоляции. На этот раз с Русланом Стефанчуком и Алексеем Резниковым говорим о "карантине выходного дня", выборах в США, работе Верховной Рады, новых КПВВ и здоровье украинцев", - написал Зеленский.

В видео президент рассказал о самочувствии, "карантине выходного дня", невмешательстве Украины в выборы в США, открытии новых КПВВ на Луганщине и программе "Здоровая нация".

  • Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самочувствии после подтверждения коронавируса.

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