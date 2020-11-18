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Espreso.tvОбществоОчевидно, что каждая зараза воспримет эти слова на свой счет, - Зеленский пообещал "вылечить страну от всех болезней"

Очевидно, что каждая зараза воспримет эти слова на свой счет, - Зеленский пообещал "вылечить страну от всех болезней"


фото: Укрінформ
Зеленский пообещал победить не только коронавирус, но и "другие вирусы, бактерии, которые вредят Украине уже много лет"

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, которое 18 ноября вечером было обнародовано на страницах главы государства в социальных сетях, передает Еспресо.TV.

Зеленский пообещал быстро выздороветь, несмотря на положительный повторный тест на коронавирус.

"С вашей поддержкой попробую победить все остальные вирусы, бактерии, которые вредят Украине уже много лет. Фамилии этих недугов вам хорошо известны. И мы обязательно вылечим страну от всей этой заразы. Очевидно, что каждая зараза воспримет эти слова на свой личный счет. На их телеканалах активизируется сериал под названием "Во всем виноват Зеленский". Очень популярный, кстати, сериал", - сказал Зеленский.

По его словам, поэтому он продолжает в режиме видеообращений рассказывать о работе своей команды.

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