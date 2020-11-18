 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛитва на последних минутах забила Казахстану и сохранила место в дивизионе C Лиги наций

Литва на последних минутах забила Казахстану и сохранила место в дивизионе C Лиги наций


фото: Getty Images
В 6-м туре Лиги наций сборная Литвы победила Казахстан со счетом 2:1 и сохранила место в дивизионе C Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За Казахстан сегодня отметился лишь Абат Аймбетов, который забил на 38-й минуте. Арвидас Новиковас и Модестас Воробйовас забили мячи для Литвы.

Сборная Албании завершила Лигу наций - 2020 на первой строчке в группе С4 и в следующем розыгрыше сыграет в дивизионе B. Беларусь, которая заняла второе место, вместе с Литвой останутся в лиге C. Казахстан вылетел в дивизион D.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда, наоборот, вылетает в низшую лигу.

Лига наций

6-й тур

18 ноября

группа С4

Казахстан - Литва 1:2

Голы: Аймбетов, 38 - Воробйовас, 40, Новиковас, 90 + 4 (пен.)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать