Литва на последних минутах забила Казахстану и сохранила место в дивизионе C Лиги наций

18 ноября, 2020, 19:04

В 6-м туре Лиги наций сборная Литвы победила Казахстан со счетом 2:1 и сохранила место в дивизионе C Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За Казахстан сегодня отметился лишь Абат Аймбетов, который забил на 38-й минуте. Арвидас Новиковас и Модестас Воробйовас забили мячи для Литвы.

Сборная Албании завершила Лигу наций - 2020 на первой строчке в группе С4 и в следующем розыгрыше сыграет в дивизионе B. Беларусь, которая заняла второе место, вместе с Литвой останутся в лиге C. Казахстан вылетел в дивизион D.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда, наоборот, вылетает в низшую лигу.

Лига наций

6-й тур

18 ноября

группа С4

Казахстан - Литва 1:2

Голы: Аймбетов, 38 - Воробйовас, 40, Новиковас, 90 + 4 (пен.)

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