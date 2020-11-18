Литва на последних минутах забила Казахстану и сохранила место в дивизионе C Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За Казахстан сегодня отметился лишь Абат Аймбетов, который забил на 38-й минуте. Арвидас Новиковас и Модестас Воробйовас забили мячи для Литвы.
Сборная Албании завершила Лигу наций - 2020 на первой строчке в группе С4 и в следующем розыгрыше сыграет в дивизионе B. Беларусь, которая заняла второе место, вместе с Литвой останутся в лиге C. Казахстан вылетел в дивизион D.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда, наоборот, вылетает в низшую лигу.
Лига наций
6-й тур
18 ноября
группа С4
Казахстан - Литва 1:2
Голы: Аймбетов, 38 - Воробйовас, 40, Новиковас, 90 + 4 (пен.)
- Напомним, 17 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0.
- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что в проигранном Испании 0:6 матче Лиги наций его команде ничего не удавалось.
- 18 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Беларуси проиграла Албании со счетом 2:3.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
Читайте также
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре