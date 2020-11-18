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Espreso.tvСпортУжасный день: Тренер сборной Германии об унизительном поражении от Испании

Ужасный день: Тренер сборной Германии об унизительном поражении от Испании


фото: Reuters
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что в проигранном Испании 0: 6 матче Лиги наций его команде ничего не удавалось

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По словам Лева, ему сложно объяснить причины поражения сборной Германии от Испании со счетом 0: 6.

"Мне сложно что-то объяснить. Во втором тайме мы попытались вернуться в игру, но соперник был очень хорош и действовал гораздо лучше. Все пошло не так. Это был ужасный день для нас. Ничего не получалось. Хотели играть в атакующем стиле, но у нас не работали ни нападение, ни защита. Мы прогрессируем не так быстро, как того хотелось бы, но доверяем тем футболистам, которые приезжают в расположение сборной ", - сказал Лев.

Благодаря победе над Германией сборная Испании вышла в финальную часть Лиги наций.

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