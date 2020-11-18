Ужасный день: Тренер сборной Германии об унизительном поражении от Испании
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
По словам Лева, ему сложно объяснить причины поражения сборной Германии от Испании со счетом 0: 6.
"Мне сложно что-то объяснить. Во втором тайме мы попытались вернуться в игру, но соперник был очень хорош и действовал гораздо лучше. Все пошло не так. Это был ужасный день для нас. Ничего не получалось. Хотели играть в атакующем стиле, но у нас не работали ни нападение, ни защита. Мы прогрессируем не так быстро, как того хотелось бы, но доверяем тем футболистам, которые приезжают в расположение сборной ", - сказал Лев.
Благодаря победе над Германией сборная Испании вышла в финальную часть Лиги наций.
- Напомним, 17 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6: 0.
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