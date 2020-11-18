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Espreso.tvСпортБеларусь уступила Албании в решающем матче Лиги наций

Беларусь уступила Албании в решающем матче Лиги наций


фото: Getty Images
В 6-м туре Лиги наций сборная Беларуси проиграла Албании со счетом 2:3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За албанцев сегодня забил Сокол Чикалеши, который сделал дубль, еще один мяч на счету Рэя Маная. Максим Ебонг и Максим Скавыш отличились для Беларуси.

Сборная Албании завершила Лигу наций - 2020 на первой строчке в группе С4 и в следующем розыгрыше сыграет в дивизионе B. Беларусь, которая заняла второе место, вместе с Литвой останутся в лиге C. Казахстан вылетел в дивизион D.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а наихудшая команда, наоборот, вылетает в низшую лигу.

Лига наций

6-й тур

18 ноября

группа С4

Албания - Беларусь 3:2

Голы: Чикалеши, 20, 27 (пен.), Манай, 44 - Скавыш, 35, Ебонг, 80

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