Беларусь уступила Албании в решающем матче Лиги наций

18 ноября, 2020, 18:51

В 6-м туре Лиги наций сборная Беларуси проиграла Албании со счетом 2:3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За албанцев сегодня забил Сокол Чикалеши, который сделал дубль, еще один мяч на счету Рэя Маная. Максим Ебонг и Максим Скавыш отличились для Беларуси.

Сборная Албании завершила Лигу наций - 2020 на первой строчке в группе С4 и в следующем розыгрыше сыграет в дивизионе B. Беларусь, которая заняла второе место, вместе с Литвой останутся в лиге C. Казахстан вылетел в дивизион D.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а наихудшая команда, наоборот, вылетает в низшую лигу.

Лига наций

6-й тур

18 ноября

группа С4

Албания - Беларусь 3:2

Голы: Чикалеши, 20, 27 (пен.), Манай, 44 - Скавыш, 35, Ебонг, 80

Напомним, 17 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что в проигранном Испании 0:6 матче Лиги наций его команде ничего не удавалось.

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