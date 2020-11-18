Экс-чемпион мира Уайлдер вслед за Усиком отказался боксировать в новой весовой категории

18 ноября, 2020, 20:36

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что не будет боксировать в новой весовой категории

Об этом Уайлдер сообщил на youtube-канале Last Stand Podcast.

Американец не хочет выступать в новой весовой категории, которая создается для бойцов, чьи габариты велики для первого тяжелого веса.

"Если эту весовую категорию создали специально для меня, то я отказываюсь быть ее лицом. Я строю свою карьеру в супертяжелом весе. Я пришел именно сюда и здесь я намерен все завершить. Соперники всегда перевешивали меня. В последнем бою я весил 104,5 кг, набрать вес несложно для меня. Моя сила компенсирует все это. Я слишком силен для более легкой категории. Я не должен там выступать", - заявил Деонтей Уайлдер.

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